"В России били, теперь в Грузии": Релоканты попытались пошатнуть чужую страну. Теперь льют слёзы в Сети

Владимир Алтайцев Нет в Грызунии пророссийских сил, не пишите чушь. Просто некие бандюки хотят присосаться к деньгам России.

Владимир Алтайцев Какие релоканты? Зачем иноземным словом называть дерьмо? Я бы их назвал чисто по-русски - беглосуки.