Natalia Ivanova

"армия Израиля уничтожила до 30 процентов бойцов ХАМАС". Ну и продолжайте своё изложение фактов - и армия Израиля уничтожила 95% мирного населения Газы и продолжают уничтожать. Главная цель рептилоидов нацистов Израиля это полное уничтожение людей в Газе.