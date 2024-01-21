С начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ удалось уничтожить менее трети бойцов ХАМАС.
WSJ: армия Израиля уничтожила до 30 процентов бойцов ХАМАС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
"армия Израиля уничтожила до 30 процентов бойцов ХАМАС". Ну и продолжайте своё изложение фактов - и армия Израиля уничтожила 95% мирного населения Газы и продолжают уничтожать. Главная цель рептилоидов нацистов Израиля это полное уничтожение людей в Газе.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии