Новые беспилотники будут наблюдать за курганцами

Квадрокоптеры в скором времени купят власти региона.Приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана, а также использовать их для патрулирования других населенных пунктов распорядился губернатор региона Вадим Шумков.
Квадрокоптеры в скором времени купят власти региона.Приобрести дополнительные квадрокоптеры для патрулирования окрестностей Кургана, а также использовать их для патрулирования других населенных пунктов распорядился губернатор региона Вадим Шумков.
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