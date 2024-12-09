Маск выразил недоумение из-за заявления Зеленского о Трампе и НАТО

ВАШИНГТОН, 9 декабря, ФедералПресс. Илон Маск выразил недоумение в ответ на заявление Владимира Зеленского о незначительной роли избранного президента США Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО.
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