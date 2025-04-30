Исследование: наряду с лечением рака следует назначать физические упражнения

Новое исследование показало, что врачи должны прописывать физические упражнения пациентам, проходящим лечение от рака, чтобы помочь им справляться с побочными эффектами медикаментозной терапии, сообщает агентство DPA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии