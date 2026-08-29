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Аргументы и Факты

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Дроны-мстители принесли ужас в Киев: супероружие разбирается с ВСУ в небе

Дроны-мстители принесли ужас в Киев: супероружие разбирается с ВСУ в небе

Российские военные на передовой применяют FPV-перехватчики со скоростью свыше 200 км/ч для уничтожения беспилотников ВСУ, сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

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