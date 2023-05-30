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Экипаж ТОС-1 «Солнцепек» поразил на Южнодонецком направлении два опорных пункта ВСУ

Экипаж ТОС-1 «Солнцепек» поразил на Южнодонецком направлении два опорных пункта ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов утром во вторник, 30 мая, заявил, что на Южнодонецком направлении экипаж тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ.

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