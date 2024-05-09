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В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

Мошенники активно атакуют россиян через Telegram, рассылая в нем вредоносные ссылки. При этом сами пользователи по неосторожности предоставляют злоумышленникам доступ к своей информации, авторизуясь через мессенджер на других платформах.

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