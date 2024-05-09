В Telegram резко увеличилось количество распространяемых вредоносных ссылок

Мошенники активно атакуют россиян через Telegram, рассылая в нем вредоносные ссылки. При этом сами пользователи по неосторожности предоставляют злоумышленникам доступ к своей информации, авторизуясь через мессенджер на других платформах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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