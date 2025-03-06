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Правительство вернулось к вопросу расширения семейной ипотеки

Правительство вернулось к вопросу расширения семейной ипотеки

Ранее Минфин существенно сузил круг потенциальных получателей семейной ипотеки, а глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что строительная отрасль может переждать замедление ипотеки Правительство вновь обсуждает вопрос расширения семейной ипотеки.

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