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Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве

Делегация из Шэньси: встреча с бизнесом в Москве

14 сентября в 11:30 в Центре международной торговли (Москва, Краснопресненская набережная, 12) состоится деловая встреча российских компаний с представителями китайской делегации из провинции Шэньси.

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