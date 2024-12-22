Киевский режим оказывает давление на Словакию. Об этом 22 декабря «Известиям» заявил словацкий политик, лидер партии «Единые славяне» Петр Марчек, комментируя встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по поставкам газа.
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