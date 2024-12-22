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Словацкий политик указал на давление на Братиславу со стороны Киева

Словацкий политик указал на давление на Братиславу со стороны Киева

Киевский режим оказывает давление на Словакию. Об этом 22 декабря «Известиям» заявил словацкий политик, лидер партии «Единые славяне» Петр Марчек, комментируя встречу президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по поставкам газа.

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