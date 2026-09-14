Кардиффский меморандум: Шотландия, Уэльс и Ольстер впервые синхронизировали требование права на выход из Британии

Кардиффский меморандум: Шотландия, Уэльс и Ольстер впервые синхронизировали требование права на выход из БританииВстреча в Кардиффе, где первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании, войдёт в историю не столько самим документом, сколько прецедентом.
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