Кардиффский меморандум: Шотландия, Уэльс и Ольстер впервые синхронизировали требование права на выход из Британии

Кардиффский меморандум: Шотландия, Уэльс и Ольстер впервые синхронизировали требование права на выход из БританииВстреча в Кардиффе, где первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании, войдёт в историю не столько самим документом, сколько прецедентом.