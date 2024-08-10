Научная фотовыставка открылась в Новосибирском метрополитене

В переходе со станции «Сибирская» на станцию «Красный проспект» открылась необычная фотовыставка. На снимках представлены сверхсложное оборудование Сибирского кольцевого источника фотонов, объекты научного исследования от Института ядерной физики им.
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