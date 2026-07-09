Ангаризация отечественных аэродромов продолжается ударными темпами. Противник публикует спутниковые снимки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.
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Ангаризация отечественных аэродромов продолжается ударными темпами. Противник публикует спутниковые снимки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.
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