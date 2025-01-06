Новости СВО. Названы крупные города, которые Украина может потерять в 2025 году. Карта боевых действий на Украине на сегодня 06.01.2025

ВСУ лишится шанса бить вглубь России американскими ракетами. Три украинские группы оказались в засаде на юге ДНР Стало известно об успешной операции российской армии на юге Донецкой Народной Республики (ДНР).
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