Биопротез митрального клапана представил новосибирский кардиоцентр в Москве

На Всероссийском форуме «ИННОМЕД» ведущие федеральные научно-исследовательские центры представили хирургические технологии в области кардиологии и результаты работы по созданию отечественных высокотехнологичных протезов сердечных клапанов.
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