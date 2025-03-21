"Пенсионеры – не обуза". Экономист оценил перспективу повышения налогов ради выплат пенсий

Эксперт заявил amic.ru, что государство не ставит задачу роста благосостояния бюджетников, что создает диспропорции в экономике В ближайшее время повышения налогов и страховых сборов для поддержания пенсионных выплат не предвидится, а наиболее острой является проблема повышения уровня благосостояния пенсионеров, заявил amic.