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Находчивая жительница Алтайского края оформила кредиты на покойную мать

Находчивая жительница Алтайского края оформила кредиты на покойную мать

Жительница Локтевского района Алтайского края оформляла кредиты на свою умершую мать. Женщину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы, сообщается в telegram-канале управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

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