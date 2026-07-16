Находчивая жительница Алтайского края оформила кредиты на покойную мать

Жительница Локтевского района Алтайского края оформляла кредиты на свою умершую мать. Женщину приговорили к 10 месяцам ограничения свободы, сообщается в telegram-канале управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии