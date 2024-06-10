Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Кандидатом на должность губернатора Сахалинской области выдвинут действующий глава региона Валерий Лимаренко, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия» в Telegram-канале.
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