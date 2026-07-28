Запад провоцирует Россию на начало военных действий в Европе. Об этом заявил бывший наблюдатель от ОБСЕ на Украине Бенуа Паре в интервью ютуб-каналу «Нейтральные исследования», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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