European Aquatics подтвердило участие российских спортсменов в международных соревнованиях

Президент Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва заявил, что среди участников организации нет стран, выступающих против участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Проректора «Синер...
- ТЛ На строительство ...
- Кибератака затрон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым