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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Геймеры жалуются на серьёзные проблемы с производительностью беты Call of Duty: Bl...

Геймеры жалуются на серьёзные проблемы с производительностью беты Call of Duty: Bl...

Геймеры жалуются на серьёзные проблемы с производительностью беты Call of Duty: Black Ops 6 на ПК и консоляхОграниченное бета-тестирование шутера Call of Duty: Black Ops 6 для обладателей предзаказов уже практически завершено.

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