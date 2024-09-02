Геймеры жалуются на серьёзные проблемы с производительностью беты Call of Duty: Bl...

Геймеры жалуются на серьёзные проблемы с производительностью беты Call of Duty: Black Ops 6 на ПК и консоляхОграниченное бета-тестирование шутера Call of Duty: Black Ops 6 для обладателей предзаказов уже практически завершено.
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