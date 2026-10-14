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15 октября — Цикл лекций об истории метрополитена в центре перспективных разработок московского транспорта

15 октября — Цикл лекций об истории метрополитена в центре перспективных разработок московского транспорта

Фото: пресс-служба Московского метрополитена 15 октября в Центре перспективных разработок московского транспорта состоится первая лекция из цикла, посвященного развитию метрополитена.

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