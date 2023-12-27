В Екатеринбурге выпал рекордный объем снега

В Екатеринбурге обновлен рекорд выпадения снежных осадков 2002 года. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, по информации синоптиков, статистический максимум превышен вдвое и приближается к 20 миллиметрам водного столба.
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