«Дакийская весна 25»: НАТО проклинает и Румынию, и румынские дороги — деньги разворовали, учения сорвались

Бухарест должен был подготовить коммуникации, чтобы альянс потренировался поближе к Крыму, но развел руками — не получилось Сергей Ищенко Фото: Министерство обороны Литвы Брюссель перенес важнейшие военные учения на осень, поскольку оказалось, что транспортная инфраструктура Восточной Европы к войне с Россией совершенно не готова.