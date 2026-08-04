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Газета.ру

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Экономист Колташов: пенсия в 40% от заработка вызовет волну фиктивного найма

Экономист Колташов: пенсия в 40% от заработка вызовет волну фиктивного найма

Если в России утвердят норму, согласно которой страховые пенсии будут рассчитываться на уровне 40% от зарплаты на последнем месте работы, то это приведет к массовым махинациям и вызовет волну фиктивного найма.

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