Экономист Колташов: пенсия в 40% от заработка вызовет волну фиктивного найма

Если в России утвердят норму, согласно которой страховые пенсии будут рассчитываться на уровне 40% от зарплаты на последнем месте работы, то это приведет к массовым махинациям и вызовет волну фиктивного найма.
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