Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

Олег Aзаров

Значит эту Котляр крышует ещё более влиятельная структура, и тоже за бабло выродков таджикского розлива! При Сталине и суда бы не проводили: пристрелили бы прямо в кабинетах, а потом сказали, что был суд! А сейчас в стране коррупция возведена в государственный реестр, так сказать!.. Скоро и в конституцию внесут...