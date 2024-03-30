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Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

В группу входили более 10 человекШайку злоумышленников, выдававших фиктивные свидетельства о регистрации в московском регионе, а также другие поддельные миграционные документы, обезвредили сотрудники полиции в подмосковной Балашихе.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Значит эту Котляр крышует ещё более влиятельная структура, и тоже за бабло выродков таджикского розлива! При Сталине и суда бы не проводили: пристрелили бы прямо в кабинетах, а потом сказали, что был суд! А сейчас в стране коррупция возведена в государственный реестр, так сказать!.. Скоро и в конституцию внесут...
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