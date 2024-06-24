Ликсутов: Появление D3 и D4 снизило избыточную нагрузку на наземный транспорт столицы

Появление МЦД-3 и МЦД-4 снизило избыточную нагрузку на наземный транспорт столицы. Ежедневно внутри Москвы на них передвигаются более 330 тысяч пассажиров; часть из них стали использовать диаметры как альтернативу личному транспорту.