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Ликсутов: Появление D3 и D4 снизило избыточную нагрузку на наземный транспорт столицы

Ликсутов: Появление D3 и D4 снизило избыточную нагрузку на наземный транспорт столицы

Появление МЦД-3 и МЦД-4 снизило избыточную нагрузку на наземный транспорт столицы. Ежедневно внутри Москвы на них передвигаются более 330 тысяч пассажиров; часть из них стали использовать диаметры как альтернативу личному транспорту.

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