В Госдуме предложили штрафовать за избыточный сбор личных данных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением начать штрафовать сервисы за сбор и обработку избыточных персональных данных, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии