Гала-спектакль в Михайловском театре 21 октября был приурочен к переговорам Михаила Мишустина и Ли Цяна, а Александр Беглов отметил, что встреча глав правительств даст новый импульс гуманитарным связям.
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