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Главе МЧС России Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно)

Главе МЧС России Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России (посмертно)

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.

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