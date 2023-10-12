Правильное понимание Дуэли, не как мы представляем, с оружием друг против друга до конца

И в Европе, и в России дуэли занимали особое место в жизни общества. Свобода слова существовала всегда, просто цена была разной: за одно и то же высказывание в XVI веке сжигали, в XVIII – отлучали от церкви, в XIX – вызывали на дуэль, а в XX – критиковали в газетах.