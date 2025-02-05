Иммунолог раскрыл, что заставляет нас плакать на морозе Победить проблему зимнего слезотечения, которое обостряется в морозы, может только лечение клетками собственной лимфы, рассказала врач-иммунолог Надежда Логина.
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