Финалист «Суперстар!» раскрыл, в каком состоянии находится Милявская

ЕШ

Елена Шах

Да, была и на сцене... и показывали это безобразие почти крупным планом:(( = это, по мнению Царикати, нормально и должно быть нормой на веки вечные?!.. И, оказывается, реакция на непотребство - "молотилка", под которую можно попасть просто так:((. Ну и Царикати - фу:(((((.