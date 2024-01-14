После посещения скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор» 20 декабря, певица Лолита столкнулась с отменой своих концертов.
Финалист «Суперстар!» раскрыл, в каком состоянии находится Милявская
Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
Да, была и на сцене... и показывали это безобразие почти крупным планом:(( = это, по мнению Царикати, нормально и должно быть нормой на веки вечные?!.. И, оказывается, реакция на непотребство - "молотилка", под которую можно попасть просто так:((. Ну и Царикати - фу:(((((.
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14 час.
Надежда Белугина
Чем больше о ней пишут, тем больше от неё тошнит. Они и на сцене надоели, а теперь из каждого утюга выглядывают. Дайте передохнуть!
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12 час.
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