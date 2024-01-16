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Британской супермодели Кейт Мосс исполнилось 50 лет

Британской супермодели Кейт Мосс исполнилось 50 лет

Кейт Мосс родилась 16 января 1974 года в лондонской семье буфетчицы и турагента. Росла в спальном районе Кройдон, где, по ее словам, нельзя было выделяться, потому что "если прыгнешь выше головы, тебя поставят на место".

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