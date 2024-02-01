1. Увы, но мы не увидим Криштиану Роналду в матче против Месси и его «Интера». У португальца травма, хотя мы так привыкли, что здоровье его не подводит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Последнего танца Месси и Роналду не будет, «Ливерпуль» вынес «Челси», 18-летний Роке принес победу «Барсе», баннеры про «золотую» Валиеву и новые инсайды о допинге, Щербакова отписалась от Тутберидзе и другие новости
- Хави объявил об уходе из «Барсы» летом после 3:5 от «Вильярреала», Соболенко защитила титул на AO, Овечкин наконец-то забил, страдания жен футболистов в Саудовской Аравии и другие новости
- Клопп покинет «Ливерпуль» летом, невероятный камбэк Медведева, СКА снова обыграл ЦСКА, РПЛ перенесла 21-й тур из-за выборов, 73 очка Дончича в НБА, Вендел просится в Бразилию и другие новости
Свежие комментарии