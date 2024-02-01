Последнего танца Месси и Роналду не будет, «Ливерпуль» вынес «Челси», 18-летний Роке принес победу «Барсе», баннеры про «золотую» Валиеву и новые инсайды о допинге, Щербакова отписалась от Тутберидзе и другие новости

Лена Мисько

Во Второй лиге — 11 новичков В дивизионе «Б» Второй лиги, которая переходит на систему «весна — осень» сыграют 11 новых команд. В том числе возрожденный «Спартак-2», а также «двойки» еще трех клубов РПЛ - «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова». Кроме того, в турнир заявляются: «Орел» (тут точно будет хорошая посещаемость), казанский «Сокол», московский «Уралец», «Ангушт» из Назрани, черкесский «Нарт», тольяттинская «Лада» и «Строитель», представляющий Каминск-Шахтинский. «Уралец», «Сокол» и «Строитель» - стопроцентные, если ничего не запамятовал, дебютанты турнира. 11 новичков — а Баста снял с пробега легендарный ростовский СКА, отправив его в Медиалигу...