Ургант сделал громкое заявление из Дубая

Телеведущий Иван Ургант с февраля прошлого года не появляется на экранах ТВ. Много раз россияне пророчили ему эмиграцию, однако все это время шоумен живет в России, а зарабатывает в основном за счет частных корпоративов.
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