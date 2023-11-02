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Ургант сделал громкое заявление из Дубая

Ургант сделал громкое заявление из Дубая

Телеведущий Иван Ургант с февраля прошлого года не появляется на экранах ТВ. Много раз россияне пророчили ему эмиграцию, однако все это время шоумен живет в России, а зарабатывает в основном за счет частных корпоративов.

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