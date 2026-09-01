Подросток из Ханты-Мансийска подозревается в убийстве одноклассника

В Ханты-Мансийске разыгралась мрачная история, в которой переплелись подростковая жестокость и непростое семейное прошлое.
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