Как военные инструкторы готовят в Крыму будущих командиров

Для заключительного этапа «Школы юных командиров» подготовили полосу разведчика, где необходимо незаметно пройти по лесу, а местами и в дымовой завесе, снять минную растяжку, конечно обезвреженную, и выполнить ряд других заданий.
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