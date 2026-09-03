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Царьград

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Экс-министр Бегларян останется под стражей еще 2 месяца

Экс-министр Бегларян останется под стражей еще 2 месяца

Армянский антикоррупционный суд оставил Гагика Бегларяна под стражей ещё на два месяца. Бывший глава министерства транспорта и связи был взят под арест в первых числах июня, а в начале июля мера пресечения ему уже продлевалась на аналогичный срок.

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