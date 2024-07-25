Оперативники задержали жителя Тверской области, изготовившего и намеревавшегося незаконно сбыть около 1 кг мефедрона

В ходе реализации материалов оперативной разработки сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тверской области задержали молодого человека, подозреваемого в изготовлении и приготовлении к сбыту наркотического средства в особо крупном объеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии