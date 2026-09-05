Полковник Ходаренок: причин для начала ракетно-ядерной войны России и НАТО нет

© "Газета.Ru" В странах НАТО идет подготовка к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года.
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