Красноярск вошел в топ самых дорогих городов для свиданий

Красноярск вошел в тройку городов–лидеров с самым дорогим средним чеком на свидании. Специалисты 2ГИС рассчитывали стоимость из среднего чека в ресторанах на двоих и средней стоимости букета из семи красных роз.
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