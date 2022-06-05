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Штаб территориальной обороны ДНР: установлен полный контроль над 227 населенными пунктами ДНР

Силы Донецкой народной  республики и Луганской народной республики при поддержке Вооружённых сил РФ установили полный контроль над 227 населенными пунктами на территории Донецкой Народной Республики.

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