Капитан "Вашингтона" Овечкин не забил в пустые ворота в игре против "Вегаса"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин не сумел заработать очков за результативность по итогам матча регулярного чемпионата против "Вегас Голден Найтс".
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