АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Дерут с народа деньги, сволочи. Мало все, мало. Вот где коррупция процветает.Поправки, увеличи...
  • Анатолий
    Не остановка по требованию и езда  в нетрезвом виде.получается,что одно и тоже???????? Теперь раздолье для носителей ...18 ноября 2024 го...
  • Модест
    Штрафы - новая нефть! Вот так бы мигрантов драконили.В сети появилась ...

Цены на машины в России и в мире

Цены на машины в России и в мире

﻿﻿Всем привет! Прочитав ваши комментарии и увидев бурную дискуссию, я решил написать эту статью. Как вы знаете, мы заказываем автомобили в Россию, поэтому все, что связано с ценой, растаможкой и курсами валют, для нас не просто цифры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх