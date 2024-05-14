Козлов: Площадь лесных пожаров в России сократилась

В России на 210 миллионов гектаров увеличена площадь лесов, где борются с пожарами, в два раза снизилась горимость лесов, сказал кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы 14 мая.
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