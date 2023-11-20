Как астраханскому студенту попасть на работу к топовому застройщику страны?

В Астрахани впервые прошел Всероссийский форум «Молодой специалист – строитель будущего», где организаторы смогли объединить для качественного диалога представителей власти, студентов, школьников и работодателей.
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