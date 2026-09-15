Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

Европейский парламент одобрил предложение о льготных торговых условиях для Армении. Голосование состоялось во вторник: 583 депутата поддержали, 49 выступили против.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Зеленский в интер...
- ИК Филашкин объявил ...
- Зачем ВСУ ударили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым