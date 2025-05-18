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Добрый Мир

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Трамп и Путин решили оставить Украину ни с чем

Трамп и Путин решили оставить Украину ни с чем

Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

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