Трамп и Путин решили оставить Украину ни с чем

Возможный телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может привести к сделке, которая оставит украинцев ни с чем, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
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